Le Village santé mentale Place du Bouffay Nantes mardi 14 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-14 13:00 – 17:30

Gratuit : oui Tout public

Dans le cadre des Semaines d’information sur la santé mentale, la 2ème édition du Village de la santé mentale de la Ville de Nantes vous propose de :- Rencontrer des professionnels et bénévoles de la santé mentale (Bipoles44, CHU de Nantes, le ClubHouse, Déclic Emploi, Ecole des Parents, Ecos, le GEM le Nouveau Cap, Les Apsyades, la Maison des Ados, Nightline, l’ORPAN, PsyActive…),- Découvrir des ouvrages pour tous les âges,- Prendre connaissance du programme des SISM nantaises et métropolitaines 2026 avec une multitude de rendez-vous, majoritairement gratuits, sur le thème : « Pour notre santé mentale, réparons le lien social ».Seront également présents des citoyennes et citoyens membres du Conseil de développement de Nantes Métropole, pour échanger sur la santé mentale des jeunes.

Place du Bouffay Centre-ville Nantes 44000