Le village sidérurgique des Forges des Salles Les forges des Salles Bon Repos sur Blavet

Le village sidérurgique des Forges des Salles 20 et 21 septembre Les forges des Salles Côtes-d’Armor

Samedi : 9€/personne ; Dimanche : 7€/personne ; Gratuit : – de 10 ans

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Le village sidérurgique des Forges des Salles incarne le souvenir vivant d’une époque industrielle des 18e et 19e siècles. La fabrication de fer, exploitant les ressources locales et fruit du travail acharné de centaines d’individus, s’est perpétuée pendant plus de deux siècles dans ce hameau parfaitement conservé où l’on peut suivre la vie quotidienne des habitants, du maître de forge au plus humble ouvrier.

Les forges des Salles Les Forges des Salles, 22570 Bon Repos sur Blavet, France Bon Repos sur Blavet 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33619605510 http://www.lesforgesdessalles.fr Vieux site métallurgique créé à partir de 1621, sous l’impulsion d’Henri II, duc de Rohan, alors chef du parti calviniste. Reconstruites en 1750 et lentement modifiées, ces forges sont demeurées dans l’état où elles se trouvaient lors de leur cessation d’activité, à la fin du XIXe siècle. Le château du maître de forge, les logements d’ouvriers, en schiste, couverts d’ardoises, et la maison du charpentier datent de la reconstruction du XVIIIe siècle. Les Salles puisaient leurs ressources dans la forêt de Quénécan et éclusaient quatre étangs, dont le plus vaste couvre près de 30 hectares. Les autres bâtiments sont issus de campagnes de travaux menées sous les Janzé, nouveaux propriétaires, peu avant l’ouverture du canal de Nantes à Brest sur le Blavet et poursuivis jusqu’à l’arrêt définitif, en 1879. Le bâtiment de la forge neuve possède un moulin à tan et une cheminée d’affinerie uniques en Bretagne. Le village des Forges des Salles est situé sur les communes de Perret (22570) et de Sainte-Brigitte (56480).

