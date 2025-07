Le vin au fil des sens Château de Viella Viella

Début : 2025-09-07 11:00:00

fin : 2025-09-07 16:00:00

2025-09-07

Une journée placée sous le signe de l’échange et de la convivialité. L’invitation est de découvrir le monde du vin autrement , en passant par le plaisir de tous les sens…

Accueilli par les deux générations de la famille, la journée commence par la visite des Jardins d’Aure commentée afin de partager la passion et leur travail de vigneron.

La balade s’achève au pied du Château et la découverte de l’imposante bâtisse du XVIIIème et son chai à barriques. Les convives prennent ensuite place dans la salle d’honneur pour y déguster les Madiran et Pacherenc du Vic Bilh du Château au cours d’un repas gastronomique qui ravi gourmands et gourmets.

Menu 2025

Par le Chef Jérôme Navarre

Tous les dimanches, du 13 juillet au 14 septembre 2025

Dégustation du Pétillant | Perla

Gougère au Bethmale

Dégustation du Pacherenc Moelleux | Éminence

Gravlax de Foie Gras du Gers, crumble de Maïs

Chutney Figue & Pruneau

Dégustation du Pacherenc Sec | Séraphin

Salade d’Encornets à la méridionale

Dégustation du Madiran | Symbiose et Prestige

Pressé de jarret de Boeuf, jus de viande au citron confit

Grenailles rôties au beurre de sauge

Dégustation du Vinosolis

Fuelan au Chocolat 70%, crème Mascarpone Café

Dentelle croustillante

Café

Tous les dimanches de l’été de mi-juillet à mi-septembre, sur réservation uniquement

40€ par personne / 20€ par enfant de moins de 11 ans, comprenant la visite guidée, les vins et le repas

Menu végétarien sur demande

Début de la journée à 11h

Château de Viella Château Viella Viella 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 75 81 contact@chateauviella.fr

English :

A day dedicated to exchange and conviviality. The invitation is to discover the world of wine « differently », through the pleasure of all the senses?

Welcomed by the two generations of the family, the day begins with a guided tour of the Jardins d?Aure to share their passion and their work as winemakers.

The walk ends at the foot of the Château, with the discovery of the imposing 18th-century building and its barrel cellar. Guests then take their seats in the salle d?honneur to sample the Château?s Madiran and Pacherenc du Vic Bilh wines during a gastronomic meal that delights gourmets and connoisseurs alike.

Menu 2025

By Chef Jérôme Navarre

Every Sunday, from July 13 to September 14, 2025

Sparkling wine tasting | Perla

Bethmale Gougère

Tasting of Pacherenc Moelleux | Éminence

Gers Foie Gras Gravlax with Corn Crumble

Fig & Prune Chutney

Tasting of Pacherenc Sec | Séraphin

Squid Salad à la méridionale

Tasting of Madiran | Symbiose et Prestige

Pressed beef shank with lemon confit jus

Grenailles roasted in sage butter

Vinosolis tasting

Chocolate Fuelan 70%, Mascarpone Café cream

Crispy lace

Coffee

Every Sunday in summer from mid-July to mid-September, by reservation only

40? per person / 20? per child under 11, including guided tour, wines and meal

Vegetarian menu on request

Day begins at 11 a.m

German :

Ein Tag im Zeichen des Austauschs und der Geselligkeit. Die Einladung lautet, die Welt des Weins « anders » zu entdecken, indem man alle Sinne anspricht

Der Tag beginnt mit einem Besuch der Jardins d’Aure, um die Leidenschaft und die Arbeit der Winzer zu teilen.

Der Spaziergang endet am Fuße des Schlosses, wo Sie das imposante Gebäude aus dem 18. Jahrhundert und seinen Fasskeller entdecken. Die Gäste nehmen dann im Ehrensaal Platz, um die Madiran- und Pacherenc du Vic Bilh-Weine des Schlosses bei einem gastronomischen Mahl zu verkosten, das Feinschmecker und Gourmets gleichermaßen begeistert.

Menü 2025

Von Chefkoch Jérôme Navarre

Jeden Sonntag vom 13. Juli bis 14. September 2025

Verkostung von Pétillant | Perla

Gougère mit Bethmale

Verkostung von Pacherenc Moelleux | Eminence

Gravlax von Gers-Leberpastete, Maiscrumble

Chutney Feige & Pflaume

Verkostung von Pacherenc Sec | Seraphim

Tintenfischsalat auf südländische Art

Verkostung von Madiran | Symbiose und Prestige

Gepresste Rinderhaxe, Fleischsaft mit kandierter Zitrone

Gebratene Grenaille mit Salbeibutter

Verkostung von Vinosolis

Fuelan au Chocolat 70%, Mascarpone-Creme Café

Knusprige Spitze

Kaffee

Jeden Sonntag im Sommer von Mitte Juli bis Mitte September, nur mit Reservierung

40? pro Person / 20? pro Kind unter 11 Jahren, inklusive Führung, Wein und Essen

Vegetarisches Menü auf Anfrage

Beginn des Tages um 11 Uhr

Italiano :

È una giornata di condivisione e convivialità. L’invito è a scoprire il mondo del vino « in modo diverso », attraverso i piaceri di tutti i sensi?

Accolti dalle due generazioni della famiglia, la giornata inizia con una visita guidata ai Jardins d’Aure per condividere la loro passione e il loro lavoro di viticoltori.

Il tour si conclude ai piedi dello Château, con una visita all’imponente edificio del XVIII secolo e alla sua barricaia. Gli ospiti si accomodano poi nella sala VIP per degustare i vini Madiran e Pacherenc du Vic Bilh dello Château durante un pasto gastronomico che delizierà i buongustai e gli intenditori.

Menu 2025

Dallo chef Jérôme Navarre

Ogni domenica dal 13 luglio al 14 settembre 2025

Degustazione di spumanti | Perla

Gougère Bethmale

Degustazione di Pacherenc Moelleux | Eminence

Gravlax di foie gras di Gers con crumble di mais

Chutney di fichi e prugne

Degustazione di Pacherenc Sec | Séraphin

Insalata di calamari alla maniera del Sud

Degustazione di Madiran | Symbiose et Prestige

Stinco di manzo pressato, jus di carne con limone conservato

Grenailles arrostite al burro di salvia

Degustazione di Vinosolis

Cioccolato Fuelan 70%, crema di caffè al mascarpone

Pizzo croccante

Caffè

Tutte le domeniche d’estate da metà luglio a metà settembre, su prenotazione

40? a persona / 20? a bambino sotto gli 11 anni, inclusa visita guidata, vini e pasto

Menu vegetariano su richiesta

La giornata inizia alle 11.00

Espanol :

Es un día para compartir y convivir. La invitación es a descubrir el mundo del vino « de otra manera », a través de los placeres de todos los sentidos..

Recibidos por las dos generaciones de la familia, la jornada comienza con una visita guiada a los Jardins d’Aure para compartir su pasión y su trabajo como viticultores.

El recorrido finaliza a los pies del Château, con una visita al imponente edificio del siglo XVIII y a su bodega de barricas. A continuación, los invitados tomarán asiento en la sala VIP para degustar los vinos Madiran y Pacherenc du Vic Bilh del Château durante una comida gastronómica que hará las delicias de gourmets y entendidos.

Menú 2025

Por el Chef Jérôme Navarre

Todos los domingos del 13 de julio al 14 de septiembre de 2025

Degustación de vinos espumosos | Perla

Gougère de Bethmale

Degustación de Pacherenc Moelleux | Eminencia

Gravlax de foie gras de Gers con crumble de maíz

Chutney de higos y ciruelas

Degustación de Pacherenc Sec | Séraphin

Ensalada de calamares al estilo sureño

Degustación de Madiran | Symbiose et Prestige

Jarrete de ternera prensado, jugo de carne con limón confitado

Grenailles asadas con mantequilla de salvia

Degustación de Vinosolis

Fuelan de chocolate 70%, crema de café Mascarpone

Puntilla crujiente

Café

Todos los domingos de verano, de mediados de julio a mediados de septiembre, previa reserva

40? por persona / 20? por niño menor de 11 años, incluyendo visita guiada, vinos y comida

Menú vegetariano previa petición

La jornada comienza a las 11 h

