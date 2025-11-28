Le vin chaud du vigneron Katzenthal

Le vin chaud du vigneron

9 Grand’rue Katzenthal Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-28 17:00:00

2025-11-28 2025-12-05 2025-12-12 2025-12-19

Participez à la préparation d’un authentique vin chaud avec le vigneron. Humez ces effluves épicées et dégustez un verre fumant de ce breuvage très apprécié.

À l’occasion de l’Avent, les Vins Stoecklé vous invitent à partager un moment chaleureux et gourmand au cœur de leur cave familiale, parée de ses plus beaux habits de Noël.

La pétillante Fanny vous initie à l’art de préparer le véritable vin chaud, ce doux breuvage aux arômes d’agrumes et d’épices qui réchauffe les cœurs autant que les papilles. Entre gestes traditionnels, secrets de préparation et une bonne dose de convivialité, vous découvrirez toutes les étapes pour réaliser ce nectar emblématique des fêtes.

Un soupçon de magie viendra compléter l’expérience pour vous plonger pleinement dans l’ambiance féerique de Noël en Alsace.

9 Grand’rue Katzenthal 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 05 08 info@locations-gites-alsace.com

English :

Take part in the preparation of an authentic mulled wine with the winemaker. Smell the spicy aromas and enjoy a steaming glass of this much-loved beverage.

German :

Nehmen Sie an der Zubereitung eines authentischen Glühweins mit dem Winzer teil. Riechen Sie den würzigen Duft und probieren Sie ein dampfendes Glas dieses beliebten Getränks.

Italiano :

Partecipate alla preparazione di un autentico vin brulé con l’enologo. Sentite gli aromi speziati e gustate un bicchiere fumante di questa bevanda molto amata.

Espanol :

Participe en la preparación de un auténtico vino caliente con el enólogo. Huela los aromas especiados y disfrute de un vaso humeante de esta bebida tan apreciada.

