Fouzilhon

LE VIN EN FETE

4 Route de Magalas Fouzilhon Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Nous vous donnons rendez-vous au domaine pour partager une journée conviviale au coeur du vignoble.

Au programme:

-Balade vigneronne à travers les vignes, à la découverte de notre terroir et de notre savoir-faire à partir de 8h30.

-Dégustation de nos cuvées à partir de 11h au domaine

-Repas sur place avec paella.

Réservation obligatoire avant le 15 juin pour le repas.

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4 Route de Magalas Fouzilhon 34480 Hérault Occitanie +33 6 78 92 06 13 lestroispuechs@gmail.com

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English : LE VIN EN FETE

We look forward to meeting you at the estate to share a convivial day in the heart of the vineyard.

On the program:

-Winegrower’s stroll through the vineyards, discovering our terroir and know-how, starting at 8:30 a.m.

-Tasting of our vintages from 11am at the estate

-On-site meal with paella.

Reservations required by June 15 for the meal.

L’événement LE VIN EN FETE Fouzilhon a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 OT AVANT-MONTS