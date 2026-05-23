LE VIN EN FETE Fouzilhon
LE VIN EN FETE Fouzilhon samedi 20 juin 2026.
Fouzilhon
LE VIN EN FETE
4 Route de Magalas Fouzilhon Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Nous vous donnons rendez-vous au domaine pour partager une journée conviviale au coeur du vignoble.
Au programme:
-Balade vigneronne à travers les vignes, à la découverte de notre terroir et de notre savoir-faire à partir de 8h30.
-Dégustation de nos cuvées à partir de 11h au domaine
-Repas sur place avec paella.
Réservation obligatoire avant le 15 juin pour le repas.
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4 Route de Magalas Fouzilhon 34480 Hérault Occitanie +33 6 78 92 06 13 lestroispuechs@gmail.com
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English : LE VIN EN FETE
We look forward to meeting you at the estate to share a convivial day in the heart of the vineyard.
On the program:
-Winegrower’s stroll through the vineyards, discovering our terroir and know-how, starting at 8:30 a.m.
-Tasting of our vintages from 11am at the estate
-On-site meal with paella.
Reservations required by June 15 for the meal.
L’événement LE VIN EN FETE Fouzilhon a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 OT AVANT-MONTS