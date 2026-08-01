Informations pratiques

La Chapelle-sous-Dun

LE VIN ENTRE EN GARE

Ancienne Gare de la Chappelle sous dun 112 rue de la gare La Chapelle-sous-Dun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 15:00:00

fin : 2026-08-21 22:00:00

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-22

Les Aiguilleurs du Brionnais vous donnent rendez-vous à l’ancienne gare de La Chapelle-sous-Dun pour leur tout premier événement Le Vin entre en Gare . Un week-end convivial placé sous le signe de la découverte, du partage et de la convivialité.

Devenue un tiers-lieu, un espace de vie, de rencontres et de partage qui fait revivre le patrimoine local à travers des événements culturels, gastronomiques et conviviaux, l’ancienne gare ouvre ses portes au public pour cette première manifestation.

Pendant deux jours, partez à la rencontre de quatre domaines de la Côte Roannaise qui vous proposeront des dégustations et de la vente directe de leurs vins. L’événement met également à l’honneur les artisans locaux, présents pour partager leurs créations et leur savoir-faire.

Profitez d’une ambiance chaleureuse avec buvette, petite restauration, musique et jeux de plein air pour petits et grands. Une belle occasion de découvrir ce nouveau lieu de vie, de rencontrer ses fondateurs et de participer au lancement d’un projet qui ambitionne de faire revivre le patrimoine local tout en créant du lien entre habitants et visiteurs. .

Ancienne Gare de la Chappelle sous dun 112 rue de la gare La Chapelle-sous-Dun 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 50 09 81 lesaiguilleurs.dubrionnais71@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LE VIN ENTRE EN GARE

L’événement LE VIN ENTRE EN GARE La Chapelle-sous-Dun a été mis à jour le 2026-07-30 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais