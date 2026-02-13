Le vin et le jugement des sens au Moyen-Âge, La Cité du Vin, Bordeaux

Le vin et le jugement des sens au Moyen-Âge Mardi 3 mars, 19h00 La Cité du Vin Gironde

Événement gratuit, inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-03T19:00:00+01:00 – 2026-03-03T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-03T19:00:00+01:00 – 2026-03-03T20:30:00+01:00

Les conférences des Vendanges du Savoir mettent en avant des chercheurs qui viennent présenter l’état de leurs travaux et échanger avec le public sur des sujets relatifs à la vigne et au vin dans les domaines des sciences agronomiques, de l’œnologie et des sciences humaines.

L’événement aura lieu dans l’Auditorium de la Cité du Vin. Vous pourrez également le suivre en ligne, en vous inscrivant sur Zoom.

Au Moyen Âge, comme dans l’Antiquité, les facultés cognitives sont estimées en termes de sens internes et externes. Comme leur nom l’indique, les sens « externes », la vue, le toucher, l’odorat, le goût, l’ouïe, permettent de s’approprier les objets extérieurs au corps humain ; les sens « internes » rassemblent et synthétisent les informations reçues.

L’objet de cette conférence sera de présenter la manière dont les médecins et philosophes médiévaux ont apprécié les qualités du vin par le prisme des sens, un riche arsenal de cognition antérieur aux analyses de laboratoire modernes.

Avec : Azélina Jaboulet-Vercherre, historienne, spécialiste du vin et de l’ivresse au Moyen-Âge

En partenariat avec : L’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, l’université de Bordeaux, l’université Bordeaux Montaigne et la fondation Bordeaux Université

Avec le soutien de : La Société Baron Philippe de Rothschild et Jean-Pierre Moueix Grands Vins

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://ticket.laciteduvin.com/fr-FR/produits-et-seances »}]

Découvrez la manière dont les médecins et philosophes médiévaux ont apprécié les qualités du vin par le prisme des sens. conférence vin

©Les Vendanges du Savoir