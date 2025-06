Vingtième DEGRÉ Le Vin-tième Paris 26 juin 2025

L’association Dessin de presse crée l’événement dans la capitale avec la première édition du festival VINGTIÈME DEGRÉ. Son ambition est à la fois de faire vivre le quartier en associant plusieurs lieux à la manifestation et de sensibiliser le public au dessin de presse et d’humour, ainsi qu’à la lecture des médias en règle générale. Découverte du dessin et de la presse, éducation aux médias et à l’esprit critique, rencontres culturelles locales et mise en avant de lieux de vie et d’expression du 20e arrondissement : telles sont les ambitions du festival VINGTIÈME DEGRÉ.

Invité(e)s : Did, Faujour, Flavien, Gab, Gros, Kak, Lardon, Marandin, Marge média dessiné, N.C, Pakman, Placide, Soph’ et Trax.

Infos pratiques :

Jeudi 26 juin – 18h – Vernissage de l’exposition de Marge aux Ateliers du Tayrac, 66 rue Julien Lacroix – 75020

Vendredi 27 juin – 18h – Vernissage de l’exposition Flavien à la Galerie FLTMSTPC, 76 rue des Rigoles – 75020

Samedi 28 et dimanche 29 juin – 13h/19h – Festival & exposition en plein air – rue Sorbier (angle rue de Ménilmontant – 75020

Samedi 28 juin – 19h Vernissage de l’exposition « Les immontrables », Bav le Vin Tième , 7 rue Sorbier – 75020

Facebook / Instagram : @dessin_de_presse

Du jeudi 26 juin 2025 au samedi 28 juin 2025 :

dimanche

de 13h00 à 19h00

samedi

de 13h00 à 21h00

jeudi, vendredi

de 18h00 à 21h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-26T21:00:00+02:00

2025-06-26T19:00:00+02:00_2025-06-26T22:00:00+02:00;2025-06-27T19:00:00+02:00_2025-06-27T22:00:00+02:00;2025-06-28T14:00:00+02:00_2025-06-28T22:00:00+02:00

fin : 2025-06-29T00:00:00+02:00

Le Vin-tième 7, rue sorbier 75020 Paris

https://dessindepresse.fr/ asso.dessindepresse@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100092340235324 https://www.facebook.com/profile.php?id=100092340235324 FB / Inst / Linktr.ee : @dessin_de_presse FB / Inst / Linktr.ee : @dessin_de_presse

Le premier festival de dessin de presse à Paris.