Le vin, vecteur de convivialité et après ?, La Cité du Vin, Bordeaux

Le vin, vecteur de convivialité et après ? Mardi 24 mars, 19h00 La Cité du Vin Gironde

Événement gratuit, inscription en ligne

L’événement aura lieu dans l’Auditorium de la Cité du Vin. Vous pourrez également le suivre en ligne, en vous inscrivant sur Zoom.

Pour célébrer son 10ᵉ anniversaire, la Cité du Vin propose tout au long de l’année plusieurs rendez-vous autour du vin et de la fête. Ce premier temps fort mettra à l’honneur le vin comme vecteur de convivialité. La rencontre sera suivie d’une dégustation d’un verre de vin.

Bien plus qu’une simple boisson, le vin joue un rôle de médiateur dans la relation aux autres. Partagé lors des repas, il structure les échanges, favorise la parole et renforce le sentiment d’appartenance au groupe. Il devient ainsi un marqueur de convivialité, au cœur des liens sociaux et des rites du vivre-ensemble. Présent à table comme lors des grandes occasions, il invite au partage et à l’échange, rapprochant les personnes au-delà des mots. Le vin incarne ainsi un art de vivre où la convivialité se savoure.

Cette table ronde explorera ce thème en tenant compte des limites que le vin peut poser à l’heure de nouveaux modes de consommation plus responsables. Au-delà du « boire ensemble », quelles sont aujourd’hui les nouvelles manières de consommer pour préserver cette convivialité ?

La table ronde sera précédée de la diffusion du documentaire La société a-t-elle besoin de l’alcool ?, réalisé par Doris Tromballa (30 min, ARTE, 2025).

Avec :

Alicia Dorey, journaliste au Figaro Vin et autrice de l’ouvrage À nos ivresses

Jean-Pierre Poulain, professeur émérite de sociologie à l’Université Toulouse – Jean Jaurès et professeur titulaire de la chaire « Food, Cultures and Health » à Taylor’s University (Malaisie)

Laure Baduel, fondatrice de Piano-Piano

Animée par : Mathieu Doumenge, rédacteur en chef de Terre de Vins

