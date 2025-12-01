Le Vinotarium Découverte sensorielle de l’œnologie Domaine Terre de Mistral Rousset

Le Vinotarium Découverte sensorielle de l’œnologie

Du 06/01 au 19/12/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 11h à 12h et de 16h à 17h.

sauf le 1er mai. Domaine Terre de Mistral CD56b, Chemin du Pavillon Rousset Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Vous souhaitez découvrir le monde de l’oenologie en autonomie ? Optez pour cette expérience visuelle, gustative, olfactive et tactile autour du vin !Adultes

Notre Vinotarium vous permet de tester vos connaissances et vos sens, soit seul à l’aide d’un questionnaire, soit en équipe en vous challengeant à plusieurs. Profitez avant de partir d’une dégustation de nos vins en autonomie grâce à notre tireuse à vins !



➜ Découverte en autonomie

➜ Langues d’activité français et anglais

➜ Durée 1h

➜ Les animaux sont acceptés.



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix en Provence. .

Domaine Terre de Mistral CD56b, Chemin du Pavillon Rousset 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

You want to discover the world of oenology independently ? Opt for this visual, taste, olfactory and tactile experience around wine!

