Le violon en pays de Pontivy Salle La Chapelle Pontivy

Salle La Chapelle 1 Place Ernest Jan Pontivy Morbihan
Début : 2025-10-09 19:00:00
fin : 2025-10-09
2025-10-09
Une conférence de Marie-Hélène Conan proposée par le Conservatoire de Musique et de Danse de Pontivy Communauté.
Gratuit Places limitées .
Salle La Chapelle 1 Place Ernest Jan Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 00 49
L’événement Le violon en pays de Pontivy Pontivy a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté