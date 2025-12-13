Le Violon magique Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-31 11:00 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

Spectacle musical par la violoniste Noémie RoubieuInspiré du livre Le Violon magique et le dragon de feu d’Élodie Fondacci, ce spectacle entraîne le public dans l’aventure de Sacha et de son violon magique, mêlant écoute, jeux sonores, chant et participation active.

Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 53 47 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-erdre-batignolles/