LE VIOLONCELLE À TRAVERS LES SIÈCLES VIOLONCELLE ET PIANO Lavérune
LE VIOLONCELLE À TRAVERS LES SIÈCLES VIOLONCELLE ET PIANO Lavérune dimanche 25 janvier 2026.
LE VIOLONCELLE À TRAVERS LES SIÈCLES VIOLONCELLE ET PIANO
Lavérune Hérault
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Un temps associé à la basse continue, le violoncelle voit son répertoire soliste se développer considérablement tout au long de son histoire.
A travers un siècle et demi de musique de chambre, venez savourer l’ascension unique de cet instrument qui a su s’imposer comme la référence vocale et mélancolique auprès des compositeurs, des interprètes, et du grand public.
Un temps associé à la basse continue, le violoncelle voit son répertoire soliste se développer considérablement tout au long de son histoire.
A travers un siècle et demi de musique de chambre, venez savourer l’ascension unique de cet instrument qui a su s’imposer comme la référence vocale et mélancolique auprès des compositeurs, des interprètes, et du grand public.
Au programmme
Ludwig van Beethoven Sonate Opus 102 (1815 )
Robert Schumann Fantasie- Stücke Opus 73 (1849)
Claude Debussy Sonate (1915)
Galina Ustvolskaya Grand Duo (1959)
à 19h
réservation secretariat.prelude@gmail.com
Entrée 15€ (adhérents 11€ gratuit moins de 16 ans) .
Lavérune 34880 Hérault Occitanie secretariat.prelude@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Once associated with basso continuo, the cello’s solo repertoire developed considerably throughout its history.
Through a century and a half of chamber music, come and savor the unique rise of this instrument, which has established itself as the vocal and melancholic reference for composers, performers and the general public.
L’événement LE VIOLONCELLE À TRAVERS LES SIÈCLES VIOLONCELLE ET PIANO Lavérune a été mis à jour le 2026-01-22 par 34 OT MONTPELLIER