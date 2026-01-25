LE VIOLONCELLE À TRAVERS LES SIÈCLES VIOLONCELLE ET PIANO Lavérune

LE VIOLONCELLE À TRAVERS LES SIÈCLES VIOLONCELLE ET PIANO

Un temps associé à la basse continue, le violoncelle voit son répertoire soliste se développer considérablement tout au long de son histoire.

A travers un siècle et demi de musique de chambre, venez savourer l’ascension unique de cet instrument qui a su s’imposer comme la référence vocale et mélancolique auprès des compositeurs, des interprètes, et du grand public.

Au programmme

Ludwig van Beethoven Sonate Opus 102 (1815 )

Robert Schumann Fantasie- Stücke Opus 73 (1849)

Claude Debussy Sonate (1915)

Galina Ustvolskaya Grand Duo (1959)

à 19h

réservation secretariat.prelude@gmail.com

Entrée 15€ (adhérents 11€ gratuit moins de 16 ans) .

Lavérune 34880 Hérault Occitanie secretariat.prelude@gmail.com

English :

Once associated with basso continuo, the cello’s solo repertoire developed considerably throughout its history.

Through a century and a half of chamber music, come and savor the unique rise of this instrument, which has established itself as the vocal and melancholic reference for composers, performers and the general public.

