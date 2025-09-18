Le virage numérique dans les établissements sociaux et médico-sociaux Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris

Le virage numérique dans les établissements sociaux et médico-sociaux Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris Jeudi 18 septembre, 18h00 Webinaire – Webconférence

Les Rencontres de la chaire de Gestion des services de santé accueillent Olivier BABINET et Manon LORENZO, auteurs d’un ouvrage consacré à ce thème, publié aux éditions LEH en 2025.

Le secteur social et médico-social est aujourd’hui au cœur d’une révolution numérique sans précédent. Olivier Babinet et Manon Lorenzo nous parleront des défis contemporains que les services et établissements ont à relever en matière d’organisation, d’évolution des métiers et de changement de pratiques. Il sera également question de l’IA, qui promet de redéfinir les usages et les attentes dans un secteur en pleine mutation.

Organisé par Sandra Bertezene, professeure du Cnam titulaire de la chaire de Gestion des services de santé, dans le cadre de la mission de diffusion de la culture scientifique du Cnam (avec le Laboratoire interdisciplinaire en sciences de l’action – Lirsa), ce cycle de conférences-débats complète les enseignements de l’équipe pédagogique nationale Santé-Solidarité et s’adresse à tous.

Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris