Le vitrail contemporain Révolution plastique et technique STÉPHANE ARRONDEAU Maison des Arts Allonnes

Le vitrail contemporain Révolution plastique et technique STÉPHANE ARRONDEAU

Maison des Arts 18 rue Georges Bizet Allonnes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 18:00:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Conférence Le vitrail contemporain Révolution plastique et technique Animée par Stéphane Arrondeau Dans le cadre de REGARD2 Lumière, Matière et Transparence du 15 janvier au 6 mars Allonnes Tarif Libre participation

.

Maison des Arts 18 rue Georges Bizet Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 61 00 CULTURE.DANS.LA.VILLE@WANADOO.FR

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lecture Le vitrail contemporain Révolution plastique et technique Led by Stéphane Arrondeau As part of REGARD2 Lumière, Matière et Transparence from January 15th to March 6th Allonnes Price Free participation

L’événement Le vitrail contemporain Révolution plastique et technique STÉPHANE ARRONDEAU Allonnes a été mis à jour le 2026-01-30 par CDT72