Le vivant qui se défend Cameo Commanderie Nancy

Le vivant qui se défend Cameo Commanderie Nancy mardi 23 septembre 2025.

Le vivant qui se défend Mardi 23 septembre, 20h00 Cameo Commanderie Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-23T20:00:00 – 2025-09-23T21:30:00

Fin : 2025-09-23T20:00:00 – 2025-09-23T21:30:00

Cameo Commanderie 16, rue de la Commanderie, Nancy Nancy 54100 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1141#showmovie?id=L7C7M »}]

Ciné-débat – Partant d’un récit personnel et sensible, le film retrace son cheminement entre militantisme et naturalisme, sa recherche d’un équilibre entre combat et contemplation, traçant un chemi… Cameo Commanderie Le vivant qui se défend