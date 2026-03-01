Le Vivant qui se Défend Chouvigny
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 22:00:00
2026-03-07
Vente de produits bio de la ferme. Puis, restauration paysanne par les bénévoles de l’association (sur résa).
Le soir, soirée ciné documentaire Le vivant qui se défend , film de Vincent Verzat,
Péraclos Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 73 67 38 gaecdelalicorne03@gmail.com
English :
Sale of organic produce from the farm. Country-style catering by association volunteers (by reservation).
In the evening, documentary film Le vivant qui se défend , by Vincent Verzat,
