Le Vivant qui se Défend Chouvigny

Le Vivant qui se Défend

Péraclos Chouvigny Allier

Tarif :

Date :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 22:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Vente de produits bio de la ferme. Puis, restauration paysanne par les bénévoles de l’association (sur résa).

Le soir, soirée ciné documentaire Le vivant qui se défend , film de Vincent Verzat,

.

Péraclos Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 73 67 38 gaecdelalicorne03@gmail.com

English :

Sale of organic produce from the farm. Country-style catering by association volunteers (by reservation).

In the evening, documentary film Le vivant qui se défend , by Vincent Verzat,

