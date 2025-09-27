Le vivant qui se défend- Ciné débat Ciné Galaure Saint-Vallier
Le vivant qui se défend- Ciné débat Ciné Galaure Saint-Vallier samedi 27 septembre 2025.
Le vivant qui se défend- Ciné débat
Ciné Galaure 2 rue des Malles Saint-Vallier Drôme
Tarif : 7.5 EUR
2025-09-27 18:00:00
2025-09-27
Rendez-vous samedi 27 septembre à 18h pour une séance unique du documentaire » Le vivant qui se défend ».
La projection sera suivie d’un échange avec des membres de l’association Point de bascule et d’un temps de convivialité autour d’une buvette.
Ciné Galaure 2 rue des Malles Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 26 mediation@cinegalaure.fr
English :
Join us on Saturday September 27 at 6pm for a one-off screening of the documentary « Le vivant qui se défend ».
The screening will be followed by a discussion with members of the Point de bascule association, and a time of conviviality around a refreshment bar.
German :
Am Samstag, den 27. September um 18 Uhr findet eine einmalige Vorführung des Dokumentarfilms « Le vivant qui se défend » statt.
Im Anschluss an die Vorführung findet ein Austausch mit Mitgliedern des Vereins Point de bascule statt und Sie können sich bei einem Getränk stärken.
Italiano :
Sabato 27 settembre alle ore 18.00 vi aspetta una proiezione unica del documentario « Le vivant qui se défend ».
La proiezione sarà seguita da un dibattito con i membri dell’associazione Point de bascule e da un rinfresco.
Espanol :
Únase a nosotros el sábado 27 de septiembre a las 18.00 h para asistir a una proyección única del documental « Le vivant qui se défend ».
Tras la proyección habrá un debate con los miembros de la asociación Point de bascule y un refrigerio.
