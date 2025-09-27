Le vivant qui se défend- Ciné débat Ciné Galaure Saint-Vallier

Le vivant qui se défend- Ciné débat Ciné Galaure Saint-Vallier samedi 27 septembre 2025.

Le vivant qui se défend- Ciné débat

Ciné Galaure 2 rue des Malles Saint-Vallier Drôme

Tarif : – – 7.5 EUR

Début : 2025-09-27 18:00:00

2025-09-27

Rendez-vous samedi 27 septembre à 18h pour une séance unique du documentaire » Le vivant qui se défend ».

La projection sera suivie d’un échange avec des membres de l’association Point de bascule et d’un temps de convivialité autour d’une buvette.

Ciné Galaure 2 rue des Malles Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 26 mediation@cinegalaure.fr

English :

Join us on Saturday September 27 at 6pm for a one-off screening of the documentary « Le vivant qui se défend ».

The screening will be followed by a discussion with members of the Point de bascule association, and a time of conviviality around a refreshment bar.

German :

Am Samstag, den 27. September um 18 Uhr findet eine einmalige Vorführung des Dokumentarfilms « Le vivant qui se défend » statt.

Im Anschluss an die Vorführung findet ein Austausch mit Mitgliedern des Vereins Point de bascule statt und Sie können sich bei einem Getränk stärken.

Italiano :

Sabato 27 settembre alle ore 18.00 vi aspetta una proiezione unica del documentario « Le vivant qui se défend ».

La proiezione sarà seguita da un dibattito con i membri dell’associazione Point de bascule e da un rinfresco.

Espanol :

Únase a nosotros el sábado 27 de septiembre a las 18.00 h para asistir a una proyección única del documental « Le vivant qui se défend ».

Tras la proyección habrá un debate con los miembros de la asociación Point de bascule y un refrigerio.

L’événement Le vivant qui se défend- Ciné débat Saint-Vallier a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche