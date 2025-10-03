LE VIVANT QUI SE DEFEND La Comète Châlons-en-Champagne

CINÉ DÉBAT LE VENDREDI 03 OCTOBRE À 20H15 – SUIVI D’UN ÉCHANGE AVEC… — Des luttes du plateau des Millevaches à la tanière d’une famille de blaireaux, en passant par les méga bassines du Poitou et les cerfs du Vercors, ce film fait le lien entre les animaux sauvages et les luttes menées partout en France contre la destruction de leurs habitats… Partant d’un récit personnel et sensible, Le Vivant qui se défend trace un chemin pour vivre digne et affronter ce qui vient.

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

