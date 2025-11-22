Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LE VIVANT QUI SE DEFEND Prémian

LE VIVANT QUI SE DEFEND

LE VIVANT QUI SE DEFEND Prémian samedi 22 novembre 2025.

LE VIVANT QUI SE DEFEND

4 place amans Prémian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22

Date(s) :
2025-11-22

Le CPIE-HL vous invite au centre culturel Au Fil Des Arts pour un ciné rencontre, un documentaire de Vincent Verzat Le Vivant Qui Se Défend.
Le CPIE-HL vous invite au centre culturel Au Fil Des Arts pour un ciné rencontre, un documentaire de Vincent Verzat Le Vivant Qui Se Défend.   .

4 place amans Prémian 34390 Hérault Occitanie  

English :

The CPIE-HL invites you to the Au Fil Des Arts cultural center for a ciné rencontre, a documentary by Vincent Verzat: Le Vivant Qui Se Défend.

German :

Das CPIE-HL lädt Sie im Kulturzentrum Au Fil Des Arts zu einem Filmgespräch ein. Es handelt sich um einen Dokumentarfilm von Vincent Verzat: Le Vivant Qui Se Défend.

Italiano :

Il CPIE-HL vi invita al centro culturale Au Fil Des Arts per un ciné rencontre, un documentario di Vincent Verzat: Le Vivant Qui Se Défend.

Espanol :

El CPIE-HL le invita al centro cultural Au Fil Des Arts para un ciné rencontre, un documental de Vincent Verzat: Le Vivant Qui Se Défend.

L’événement LE VIVANT QUI SE DEFEND Prémian a été mis à jour le 2025-11-09 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC