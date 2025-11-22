LE VIVANT QUI SE DEFEND Prémian
LE VIVANT QUI SE DEFEND Prémian samedi 22 novembre 2025.
4 place amans Prémian Hérault
Début : 2025-11-22
Le CPIE-HL vous invite au centre culturel Au Fil Des Arts pour un ciné rencontre, un documentaire de Vincent Verzat Le Vivant Qui Se Défend.
English :
The CPIE-HL invites you to the Au Fil Des Arts cultural center for a ciné rencontre, a documentary by Vincent Verzat: Le Vivant Qui Se Défend.
German :
Das CPIE-HL lädt Sie im Kulturzentrum Au Fil Des Arts zu einem Filmgespräch ein. Es handelt sich um einen Dokumentarfilm von Vincent Verzat: Le Vivant Qui Se Défend.
Italiano :
Il CPIE-HL vi invita al centro culturale Au Fil Des Arts per un ciné rencontre, un documentario di Vincent Verzat: Le Vivant Qui Se Défend.
Espanol :
El CPIE-HL le invita al centro cultural Au Fil Des Arts para un ciné rencontre, un documental de Vincent Verzat: Le Vivant Qui Se Défend.
