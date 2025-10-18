Le Vivant qui se défend Projection et temps d’échange Lapte

Salle Multi Activité Lapte Haute-Loire

Début : 2025-10-18 20:00:00

Projection du film de Vincent VERZAT, LE VIVANT QUI SE DEFEND en présence de France Nature Environnement Haute-Loire FNE 43. Suite à la diffusion du film, un temps d’échange est prévu après la séance pour débattre.

Salle Multi Activité Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 34 12 32

English :

Screening of Vincent VERZAT’s film LE VIVANT QUI SE DEFEND in the presence of France Nature Environnement Haute-Loire FNE 43. Following the film, there will be time for discussion.

German :

Vorführung des Films von Vincent VERZAT, LE VIVANT QUI SE DEFEND (Das Lebendige, das sich verteidigt) in Anwesenheit von France Nature Environnement Haute-Loire FNE 43. Im Anschluss an die Ausstrahlung des Films ist Zeit für eine Diskussion vorgesehen.

Italiano :

Proiezione del film LE VIVANT QUI SE DEFEND di Vincent VERZAT alla presenza di France Nature Environnement Haute-Loire FNE 43. Dopo la proiezione del film, ci sarà un momento di discussione.

Espanol :

Proyección de la película de Vincent VERZAT LE VIVANT QUI SE DEFEND en presencia de France Nature Environnement Haute-Loire FNE 43. Tras la proyección de la película, habrá tiempo para el debate.

