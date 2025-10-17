Le vivant qui se défend séance évènement avec la LPO Lux Scène Nationale Valence

Le vivant qui se défend séance évènement avec la LPO

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme

Début : 2025-10-17 19:30:00

fin : 2025-10-17 22:00:00

2025-10-17

Projection suivie d’un échange avec des représentants de la LPO Drome Ardèche.

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com

English :

Screening followed by a discussion with representatives of LPO Drome Ardèche.

German :

Vorführung mit anschließendem Austausch mit Vertretern des LPO Drome Ardèche.

Italiano :

Proiezione seguita da un dibattito con i rappresentanti del LPO Drome Ardèche.

Espanol :

Proyección seguida de un debate con representantes de la LPO Drome Ardèche.

