Le vivant qui se défend, un documentaire de Vincent Verzat Luzech

Soirée proposée par le GADEL.

Le Groupement d’Alerte et de Défense de l’Environnement du Lot vous invite à une projection de film “Le VIVANT qui se défend” suivie d’un débat, salle “Le Barry” à Luzech le 15 novembre 2025.

Ce documentaire de 90 minutes de Vincent Verzat retrace son cheminement entre militantisme et naturalisme. Il fait le lien entre les animaux sauvages et les luttes menées partout en France contre la destruction de leur habitat.

“Le vivant qui se défend” ouvre ainsi des pistes de réflexions cruciales sur les modes de mobilisation citoyenne pour la protection de l’environnement, notamment l’engagement des jeunes.

Le GADEL, créé en 1983, est un groupement d’associations et de particuliers qui a pour but d’agir en faveur de la protection de l’environnement, de la défense de la nature et du cadre de vie et du patrimoine, dans le respect des individus et de leur santé.

Dans le cadre d’une économie solidaire, soutenable et durable.

Il est administré par une direction collégiale et est indépendant de tout parti politique et de toute religion.

Rue du Barry Luzech 46140 Lot Occitanie info@gadel-environnement.org

