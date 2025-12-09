Le Vivier, bienvenue au Coworking Castelroussin Châteauroux

Le Vivier, bienvenue au Coworking Castelroussin

11 Place la Fayette Châteauroux Indre

À la découverte du Vivier, un lieu dédié à l’entrepreneuriat à Châteauroux !

Participez à une visite exclusive du Vivier, la pépinière d’entreprises de Châteauroux Métropole, et découvrez les coulisses d’un lieu où les idées prennent vie !

Installé dans un cadre moderne et inspirant, le Vivier accueille une dizaine d’entreprises dynamiques, une vingtaine de bureaux, sept salles de réunion et de formation, ainsi qu’un grand espace de coworking propice aux échanges et à la créativité. Ce lieu est un tremplin pour les porteurs de projets et les jeunes entreprises du territoire. Au programme de cette visite une immersion dans l’univers du Vivier et la découverte de ses espaces, une rencontre privilégiée avec une entreprise résidente, qui partagera son parcours, ses réussites et les bénéfices d’évoluer dans cet environnement stimulant, des moments d’échange avec les acteurs de la pépinière. Une belle occasion de découvrir les secrets de ce lieu où chaque bureau abrite un projet ! Parking payant en face. Durée de la visite 1h. .

English :

Discover Le Vivier, a place dedicated to entrepreneurship in Châteauroux!

Take part in an exclusive tour of Le Vivier, Châteauroux Métropole?s business incubator, and get a behind-the-scenes look at a place where ideas come to life!

