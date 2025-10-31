Le voile de samhain Forêt domaniale de Bastard Pau

Forêt domaniale de Bastard Boulevard Olof Palme Pau Pyrénées-Atlantiques

Franchissez Le Voile de Samhain…

Pendant 1h30, vous serez entraîné·e dans une aventure nocturne où les vivants côtoient les morts.

Rencontrez le druide, Jack O’Lantern, les Banshees, la fée sombre et le vampire maudit… et osez participer au rituel final pour tenter d’empêcher la sorcière Agatha de s’emparer des âmes.

Une expérience immersive unique, entre conte, théâtre vivant et frissons dans la forêt.

Plusieurs sessions disponibles (18H30 19H15 20H00 20H45 21H30) .

Forêt domaniale de Bastard Boulevard Olof Palme Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 10 00 13 asso-dansehorizon@outlook.com

