Le voleur de culottes Salle Raymond Gudin Dommartin

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Début : 2025-10-19 16:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-19

Le voleur de culottes Théâtre à 16h à la salle Raymond Gudin de Dommartin. Comédie de Christian Dob, proposée par le club des ainés du Veynon. Sur la terrasse d’une star de cinéma, un individu vole des culottes appartenant à une jeune actrice. Ce geste insensé va le conduire directement en garde à vue où il sera cuisiné par 2 femmes flics. La garde à vue va s’avérer compliquée… .

Salle Raymond Gudin Le bourg Dommartin 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 86 43 47 eveline.barthelemi@orange.fr

