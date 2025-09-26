Le voleur de culottes Théâtre d’Imphy Imphy

Théâtre d’Imphy 3 Rue de la Cure Imphy Nièvre

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2025-09-26 20:00:00

fin : 2025-09-26 22:00:00

2025-09-26

Sur la terrasse d’une villa de star, un homme est surpris en train de voler… des culottes appartenant à une jeune actrice ! Un acte aussi absurde qu’inattendu qui le conduira tout droit en garde à vue, face à deux enquêtrices bien décidées à faire éclater la vérité. Entre quiproquos, absurdités et dialogues percutants, cette comédie savoureuse promet une soirée pleine de rires et de rebondissements.

Une comédie e christian DOB, par la Compagnie Edolo.

Comédie tout public à partir de 12 ans

Organisé par la mairie d’Imphy, en partenariat avec l’Arecti .

Théâtre d’Imphy 3 Rue de la Cure Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 15 60

