LE VOLLEY VERS L’EMPLOI Chaumont mardi 23 septembre 2025.
Palestra Chaumont Haute-Marne
Tout public
L’agence France Travail de Chaumont et le Chaumont Volley-Ball 52 Haute-Marne s’associent pour un événement de recrutement inédit !
Mardi 23 septembre 2025, de 8h30 à 16h à Palestra Arena.
Le matin petit tournoi de volley avec des équipes constituées de candidats et d’employeurs sous couvert d’anonymat !
Le midi déjeuner ensemble toujours sous couvert d’anonymat.
L’après-midi job dating une fois les identités révélées.
Évidemment, vous n’êtes pas obligé d’avoir un bon niveau de volley pour participer.
Prêt à tenter l’aventure ?
Sur réservation. .
Palestra Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 9 72 72 39 49
