LE VOLLEY VERS L’EMPLOI Chaumont

Palestra Chaumont Haute-Marne

Tout public

L’agence France Travail de Chaumont et le Chaumont Volley-Ball 52 Haute-Marne s’associent pour un événement de recrutement inédit !

Mardi 23 septembre 2025, de 8h30 à 16h à Palestra Arena.

Le matin petit tournoi de volley avec des équipes constituées de candidats et d’employeurs sous couvert d’anonymat !

Le midi déjeuner ensemble toujours sous couvert d’anonymat.

L’après-midi job dating une fois les identités révélées.

Évidemment, vous n’êtes pas obligé d’avoir un bon niveau de volley pour participer.

Prêt à tenter l’aventure ?

Sur réservation. .

Palestra Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 9 72 72 39 49

