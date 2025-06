Le volubile scène ouverte Fête de la musique La Scène Volubile Guissény 21 juin 2025 19:00

Finistère

La Scène Volubile 6 rue de l'église Guissény Finistère

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21 22:00:00

2025-06-21

La nuit la plus longue de l’année c’est la fête de la musique. Venez seul(e) ou accompagné(e) et puisez dans les carnets de chansons de Virginie et chantez doucement ou à tue-tête vos airs préférés, « Vancouver » ou « J’ai encore rêvé d’elle ». La Scène Volubile offre son plateau aux habitants de Guissény et même d’ailleurs pour célébrer le solstice d’été et vous présenter sa première saison de programmation. Être accompagné(e) par la radieuse et volubile Virginie Pasdeloup qui a entre autres été la pianiste de Charles Aznavour sur scène, c’est cadeau et jour de fête ! .

