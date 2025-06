Loire-Atlantique

Le voyage à vélo Le 20 mille Nantes 2 juillet 2025 10:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-02 10:00 – 20:00

Gratuit : non Prix libre Évènement à prix libre Réservation : optitscoins.fr/les-ateliers Tout public

Pour fêter leurs trois mois de relation, Naocycles et Ô P’tits coins s’associent pour une journée dédiée au voyage à vélo. de 10h à 12h30 : Atelier réemploi de rubans transformés en pompons de guidon (ouvert à tous les âges, en continu sur les deux heures) de 14h30 à 17h : Rencontres autour du voyage à vélo avec Naocycles : bien préparer son vélo, choisir son itinéraire, anticiper les moyens de transport, choisir son équipement… de 17h30 à 20h : Moment convivial autour d’un verre offert. Cerise sur le vélo, un blind-test surprise s’improvisera en fin de journée avec une sélection musicale exclusivement consacrée à l’univers du biclou. Avec DJ’Alabert évidemment. Hâte de vous y croiser !

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

0625809091 https://optitscoins.fr/les-ateliers/le-voyage-a-velo