Le voyage créatif et musical des animaux. Médiathèque de Lille Sud Lille

Le voyage créatif et musical des animaux. Samedi 22 novembre, 14h30 Médiathèque de Lille Sud Nord

Sur réservation

Projet sous la forme d’un trio, se composant de lecture d’albums, entrecoupée d’extraits musicaux en accord avec les histoires contées, le tout suivi par un atelier d’arts plastiques. Projet en partenariat avec l’association Felikso. Ce projet vise à éveiller l’imaginaire, encourager l’écoute active et favoriser l’expression artistique dans un cadre ludique et bienveillant.

Médiathèque de Lille Sud 11 rue de l’asie 59000 Lille Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7050e32e-c8a4-4f21-8d24-675bc67d22ec

A partager en famille

