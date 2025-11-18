Le voyage créatif et musical des animaux. médiathèque du Vieux-Lille Lille

Le voyage créatif et musical des animaux. Samedi 13 décembre, 14h30 médiathèque du Vieux-Lille Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-13T14:30:00 – 2025-12-13T16:30:00

Fin : 2025-12-13T14:30:00 – 2025-12-13T16:30:00

Projet sous la forme d’un trio, nous commencerons l’après-midi avec une lecture d’albums, émaillée d’extraits musicaux en accord avec les histoires contées.

Ensuite, place aux arts plastiques ! Parents et enfants, de tous âges à partir de 4 ans, vous pourrez mettre la main à la pâte à l’aide d’une artiste plastivienne et repartir avec votre création.

Projet en partenariat avec l’association Felikso.

médiathèque du Vieux-Lille 25 place Louise de Bettignies Lille 59800 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}]

Une après-midi culture à partager en famille

BML