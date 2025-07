Le Voyage d’Ali | Prades Prades

UCPA Prades Haute-Loire

Début : Jeudi 2025-08-07

fin : 2025-08-07

2025-08-07

Tournée à vélo en Haute-Loire avec le spectacle « Le Voyage d’Ali », un conte musical épique et poétique par Mirali & Mojo à l’UCPA à Prades.

UCPA Prades 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 10 22 contact@etpourquoipas43.org

English :

Bicycle tour of Haute-Loire with the show « Le Voyage d’Ali », an epic and poetic musical tale by Mirali & Mojo at UCPA in Prades.

German :

Fahrradtour durch die Haute-Loire mit der Aufführung « Le Voyage d’Ali », einem epischen und poetischen musikalischen Märchen von Mirali & Mojo im UCPA in Prades.

Italiano :

Tour in bicicletta dell’Alta Loira con lo spettacolo « Le Voyage d’Ali », un racconto musicale epico e poetico di Mirali & Mojo all’UCPA di Prades.

Espanol :

Vuelta ciclista al Alto Loira con el espectáculo « Le Voyage d’Ali », un cuento musical épico y poético de Mirali & Mojo en la UCPA de Prades.

