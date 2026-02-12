« Le voyage dans la Lune », Marcel Dzama La Criée centre d’art contemporain et l’édulab Pasteur Rennes Dimanche 15 mars, 13h00 Ille-et-Vilaine

« Le voyage dans la Lune » présente l’univers de l’artiste canadien Marcel Dzama à La Criée. Films, dessins et sculptures rendent hommage à Méliès et dévoilent un monde poétique, fantasque et politiq…

La Criée présente du 14 février au 10 mai 2026 une exposition de Marcel Dzama, artiste canadien basé à New York, internationalement reconnu, mais rarement exposé en France. Intitulée « Le voyage dans la Lune », en clin d’œil au magicien des débuts du cinéma Georges Méliès, elle présente pour la première fois en Europe une large sélection des films de l’artiste, auxquels font écho un ensemble de storyboards, dessins, maquettes et costumes.

Formé aux beaux-arts de Winnipeg, sa ville natale, immergé dès ses débuts dans les cultures populaires alternatives (il a notamment fait partie de groupes de rock et produit de nombreux fanzines), Marcel Dzama développe depuis la fin des années 1990 une œuvre foisonnante et joyeuse, au sein de laquelle la pratique du dessin et du film sont centrales.

Grand admirateur et fin connaisseur des débuts du cinéma (auquel nombre de ses films empruntent notamment le noir et blanc et la gestuelle expressionniste), Marcel Dzama est, plus largement, curieux d’univers variés : l’esprit surréaliste, les débuts du modernisme, la pop culture, l’illustration, la musique underground, etc. Ces références, qu’on reconnaîtra ou pas, nourrissent un univers de fantaisie – immédiatement reconnaissable lui -, tantôt merveilleux, tantôt cruel, tantôt poétique, tantôt politique.

L’exposition « Le voyage dans la Lune » propose une quinzaine de films. À travers un programme d’une heure, imaginé par l’artiste, on découvre des films de jeunesse, des films tournés sur le vif, d’autres avec son fils et son père, d’autres encore produits dans le cadre de commandes. L’humour et l’inventivité irriguent d’une même énergie cette sélection. Marcel Dzama a par ailleurs choisi de mettre en avant deux films, présentés dans deux salles dédiées : « Une danse des bouffons » (2013) et « To live on the Moon (for lorca) » (2023). Le premier est inspiré par l’histoire d’amour entre Marcel Duchamp et la sculptrice Maria Martins, le second par les figures de la lune et du poète Frederico Garcia Lorca.

En rebond aux films, des objets, sculptures, masques, dessins, maquettes, storyboard dessinés sont présentés dans l’espace central du centre d’art. Qu’ils s’agissent de costumes, d’éléments de décor ou de carnets dessins directement issus des films ou de dessins réalisés par ailleurs, on y retrouve, en couleur et en trait, les mêmes inspirations et la même facétie.

Du crayon à la caméra, du poétique au politique, Marcel Dzama joue avec les codes et l’histoire du burlesque et du fantastique, avec une virtuosité de funambule. Ses œuvres mêlent références et pirouettes virtuoses avec un plaisir, une liberté et une joie qu’on espère contagieuses.

02 23 62 25 10
la-criee@ville-rennes.fr

La Criée centre d'art contemporain et l'édulab Pasteur
Place Honoré Commeurec, Rennes, France
35000 Ille-et-Vilaine



