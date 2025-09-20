Le Voyage dans le temps Journées du Patrimoine à Rochefort-en-Terre Rochefort-en-Terre

Place des Halles Rochefort-en-Terre Morbihan

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Une visite spécialement conçu par Justine Jouet pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Cette visite guidée, sous forme de jeu et de voyage dans le temps, rassemble tous les coups de cœur de Justine, dans le village de Rochefort-en-Terre. .

Place des Halles Rochefort-en-Terre 56220 Morbihan Bretagne +33 6 29 38 00 55

