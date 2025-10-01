LE VOYAGE DE CAMILO THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse
THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse Haute-Garonne
Début : 2025-10-01 15:30:00
fin : 2025-10-18 16:05:00
2025-10-01
LE VOYAGE DE CAMILO est un conte musical à deux voix qui nous plonge dans l’univers du folklore argentin. Une invitation au voyage, un conte initiatique et un bain de sonorités d’ailleurs…
A partir de 3 ans.
La Compagnie de la Petite Abeille nous propose de découvrir la musique traditionnelle argentine et ses rythmes (zambas, chacareras, huaynos, vidalas…). C’est un nouveau monde musical qu’on explore au travers de l’histoire du petit Camilo qui voyage au côté de son papa aux quatre coins de son pays, l’Argentine.
+ présentation et manipulation des instruments à la fin du spectacle .
English :
LE VOYAGE DE CAMILO is a musical tale for two voices that plunges us into the world of Argentine folklore. An invitation to travel, a tale of initiation and a bath of sounds from elsewhere?
For ages 3 and up.
German :
LE VOYAGE DE CAMILO ist ein zweistimmiges musikalisches Märchen, das uns in die Welt der argentinischen Folklore eintauchen lässt. Eine Einladung zu einer Reise, eine Initiationsgeschichte und ein Bad in fremden Klängen?
Ab 3 Jahren.
Italiano :
CAMILO’S JOURNEY è un racconto musicale a due voci che ci immerge nel mondo del folklore argentino. Un invito al viaggio, un racconto di iniziazione e un bagno in suoni d’altrove?
Per bambini dai 3 anni in su.
Espanol :
EL VIAJE DE CAMILO es un cuento musical a dos voces que nos sumerge en el mundo del folclore argentino. Una invitación al viaje, un cuento de iniciación y un baño de sonidos de otros lugares?
A partir de 3 años.
