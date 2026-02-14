Le Voyage de Chihiro (à partir de 8 ans), Cinéma Le Cinématographe, Nantes

Le Voyage de Chihiro (à partir de 8 ans) Jeudi 19 février, 14h15 Cinéma Le Cinématographe Loire-Atlantique

Tarif 6€, réduit 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T14:15:00+01:00 – 2026-02-19T16:20:00+01:00

Fin : 2026-02-19T14:15:00+01:00 – 2026-02-19T16:20:00+01:00

Le Voyage de Chihiro

de Hayao Miyazaki

à partir de 8 ans

Japon, 2001, 2h04, VF et VOSTF

NUM

Tout commence dans une voiture, avec à son bord Chihiro, une fille de 10 ans, et ses parents. Sur la route vers leur nouvelle maison ils s’arrêtent devant un mystérieux passage qui les conduit dans un parc d’attractions, en apparence abandonné. Mais la nuit tombe et les parents de Chihiro enfreignent les lois des habitant·es des lieux. Pour sauver son père et sa mère punis de s’être cru tout permis, Chihiro, aidée par un mystérieux jeune homme, va devoir affronter la sorcière Yubaba. Dans une atmosphère entre rêve et cauchemar, ce récit initiatique multiplie les rencontres avec des personnages aussi étranges que fascinants, jamais totalement bons ou mauvais, même les sorcières… Sans conteste, l’un des grands films de Miyazaki.

Cinéma Le Cinématographe 12B Rue des Carmélites, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.lecinematographe.com »}]

Une voiture. À son bord Chihiro, 10 ans, et ses parents. Sur la route vers leur nouvelle maison, ils s’arrêtent devant un passage qui les conduit dans un parc d’attractions, en apparence abandonné.