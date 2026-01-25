Le Voyage de Chihiro (à partir de 8 ans) Cinématographe (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-19 14:15 – 16:20

Gratuit : non Tarif 6€, réduit 3€ En famille, Jeune Public

Le Voyage de Chihirode Hayao Miyazakià partir de 8 ansJapon, 2001, 2h04, VF et VOSTFNUMTout commence dans une voiture, avec à son bord Chihiro, une fille de 10 ans, et ses parents. Sur la route vers leur nouvelle maison ils s’arrêtent devant un mystérieux passage qui les conduit dans un parc d’attractions, en apparence abandonné. Mais la nuit tombe et les parents de Chihiro enfreignent les lois des habitant·es des lieux. Pour sauver son père et sa mère punis de s’être cru tout permis, Chihiro, aidée par un mystérieux jeune homme, va devoir affronter la sorcière Yubaba. Dans une atmosphère entre rêve et cauchemar, ce récit initiatique multiplie les rencontres avec des personnages aussi étranges que fascinants, jamais totalement bons ou mauvais, même les sorcières… Sans conteste, l’un des grands films de Miyazaki.

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

