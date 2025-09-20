Le Voyage de Jacques Coeur Levet

Impasse des Violettes Levet Cher
Tarif : 12 EUR

Début : Samedi 2025-09-20
Revivez les meilleurs chansons des comédies musicales avec le Chœur d’Art & Miz à travers l’histoire de Jacques Coeur.
La compagnie Art&Miz, composé d’une quarantaine de choristes, interprète sur scène différentes chansons issues des plus grandes comédies musicales avec des solistes et un chœur. L’histoire sera racontée par Jacques Cœur, qui à travers ses péripéties, nous expliquera son histoire. Le concert revisite des classiques comme Notre-Dame de Paris, Starmania, Le Roi Soleil, et bien d’autres, offrant aux spectateurs une immersion dans l’univers des comédies musicales à travers des arrangements soignés et des performances vocales impressionnantes. 12  .

Impasse des Violettes Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 6 85 81 02 20  levetderideau@gmail.com

English :

Relive the best songs from musicals with the Ch?ur d’Art & Miz through the story of Jacques Coeur.

German :

Erleben Sie die besten Lieder aus Musicals mit dem Ch?ur d’Art & Miz durch die Geschichte von Jacques Coeur.

Italiano :

Rivivete le migliori canzoni dei musical con il Ch?ur d’Art & Miz attraverso la storia di Jacques Coeur.

Espanol :

Revive las mejores canciones de los musicales con el Ch?ur d’Art & Miz a través de la historia de Jacques Coeur.

