Le Voyage de Jacques Coeur Levet
Le Voyage de Jacques Coeur Levet samedi 20 septembre 2025.
Le Voyage de Jacques Coeur
Impasse des Violettes Levet Cher
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Revivez les meilleurs chansons des comédies musicales avec le Chœur d’Art & Miz à travers l’histoire de Jacques Coeur.
La compagnie Art&Miz, composé d’une quarantaine de choristes, interprète sur scène différentes chansons issues des plus grandes comédies musicales avec des solistes et un chœur. L’histoire sera racontée par Jacques Cœur, qui à travers ses péripéties, nous expliquera son histoire. Le concert revisite des classiques comme Notre-Dame de Paris, Starmania, Le Roi Soleil, et bien d’autres, offrant aux spectateurs une immersion dans l’univers des comédies musicales à travers des arrangements soignés et des performances vocales impressionnantes. 12 .
Impasse des Violettes Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 6 85 81 02 20 levetderideau@gmail.com
English :
Relive the best songs from musicals with the Ch?ur d’Art & Miz through the story of Jacques Coeur.
German :
Erleben Sie die besten Lieder aus Musicals mit dem Ch?ur d’Art & Miz durch die Geschichte von Jacques Coeur.
Italiano :
Rivivete le migliori canzoni dei musical con il Ch?ur d’Art & Miz attraverso la storia di Jacques Coeur.
Espanol :
Revive las mejores canciones de los musicales con el Ch?ur d’Art & Miz a través de la historia de Jacques Coeur.
L’événement Le Voyage de Jacques Coeur Levet a été mis à jour le 2025-08-29 par OT LIGNIERES