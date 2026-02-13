Le voyage de la donnée, Sésame, Bordeaux

Le voyage de la donnée Lundi 16 février, 14h00 Sésame Gironde

être inscrit-e-s à la bibliothèque

Quand vous envoyez un message ou une photo, savez-vous vraiment ce qu’il se passe en coulisses ?
Dans cet atelier, partez à la découverte du parcours étonnant de vos données à travers le monde : serveurs, câbles sous-marins, nuages…
Un voyage fascinant pour mieux comprendre Internet, prendre conscience des enjeux de confidentialité et devenir un utilisateur plus éclairé !

Sésame 13 place Canteloup, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 26 13 https://bibliotheque.bordeaux.fr/ [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556102950 »}]
L’itinéraire invisible de nos messages et photos atelier numérique

