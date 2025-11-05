Le Voyage de la marionnette Lillico, Salle Guy Ropartz Rennes

Le Voyage de la marionnette Lillico, Salle Guy Ropartz Rennes 5 – 8 novembre Rennes

gratuit – ateliers et visites guidées sur inscription

Théâtre Radost / Pavel Hubička et Eva Kolomazníková • République Tchèque Exposition • Tout public dès 8 ans

Cette exposition met en lumière la tradition tchèque des marionnettes, inscrite au patrimoine de l’UNESCO. Dans une mise scène interactive, embarquez avec le Théâtre Radost pour un voyage dans le temps de 1940 à 2020 ! L’occasion de découvrir des œuvres originales, ou de suivre le geste des artistes, des premiers dessins à la fabrication en bois. Et pour finir la visite, vous pourrez vous essayer à la manipulation d’une marionnette.

Ateliers et visites guidées sur inscription en ligne

https://www.lillicojeunepublic.fr/Le-Voyage-de-la-marionnette.html

Lillico, Salle Guy Ropartz 14 rue Guy ropartz Maurepas – Patton Rennes 35700 Rennes