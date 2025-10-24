Le voyage de l’Araponga Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer

Le voyage de l'Araponga Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer vendredi 24 octobre 2025.

Le voyage de l’Araponga Vendredi 24 octobre, 10h00 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais

Gratuit sur réservation directement à la billetterie du Théâtre Monsigny sur place ou par téléphone 03 21 87 37 15

Embarquez dans un conte musical enchanteur pour découvrir le plus fascinant des festivals à plumes, organisé chaque année en l’honneur du splendide rossignol des Andes. À cette occasion, encouragez le petit oiseau à surmonter sa grande timidité et accompagnez-le dans la réalisation de son rêve le plus fou : danser et peut-être même chanter, à l’égal de son idole.

Lieu Grande salle du Théâtre

Durée 1h

Spectacle pour les 3 ans et +

Gratuit sur réservation

Mentions de production

chant Adélaïde Supiot trompette Gaspard Mathelin trombone Alice Riberolles

saxophone/flûte Gauthier Lottin guitare Alexandre Eskandar Hessabi contrebasse Anaïs Moffarts percussions Pierre Ferrand son Kévin Chaumeton

production, diffusion Chouette ASBL

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

