Le voyage de l’Araponga Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer
Le voyage de l’Araponga Vendredi 24 octobre, 10h00 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais
Gratuit sur réservation directement à la billetterie du Théâtre Monsigny sur place ou par téléphone 03 21 87 37 15
Embarquez dans un conte musical enchanteur pour découvrir le plus fascinant des festivals à plumes, organisé chaque année en l’honneur du splendide rossignol des Andes. À cette occasion, encouragez le petit oiseau à surmonter sa grande timidité et accompagnez-le dans la réalisation de son rêve le plus fou : danser et peut-être même chanter, à l’égal de son idole.
Lieu Grande salle du Théâtre
Durée 1h
Spectacle pour les 3 ans et +
Gratuit sur réservation
Mentions de production
chant Adélaïde Supiot trompette Gaspard Mathelin trombone Alice Riberolles
saxophone/flûte Gauthier Lottin guitare Alexandre Eskandar Hessabi contrebasse Anaïs Moffarts percussions Pierre Ferrand son Kévin Chaumeton
production, diffusion Chouette ASBL
INFOS ET BILLETTERIE :
Billetterie en ligne
Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer
Tel : 03.21.87.37.15
Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h
Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « https://ville-boulogne-sur-mer.notre-billetterie.fr/billets?kld=2526 »}]
CONCERT // JEUNE PUBLIC // Week-end d’ouverture de saison