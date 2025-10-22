Le voyage de Monsieur Ratapoil Spectacle jeune public Chartres
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Un récit foisonnant d’images insolites, de personnages attachants, de rencontres furtives et d’aventures fantastiques ! Par le Théâtre de la Valise.
À partir de 5 ans. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
A tale teeming with unusual images, endearing characters, furtive encounters and fantastic adventures! By Théâtre de la Valise.
German :
Eine Geschichte voller ungewöhnlicher Bilder, liebenswerter Charaktere, flüchtiger Begegnungen und fantastischer Abenteuer! Vom Théâtre de la Valise.
Italiano :
Un racconto ricco di immagini insolite, personaggi accattivanti, incontri furtivi e avventure fantastiche! A cura del Théâtre de la Valise.
Espanol :
Una historia llena de imágenes insólitas, personajes entrañables, encuentros furtivos y aventuras fantásticas Por el Théâtre de la Valise.
