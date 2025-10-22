Le voyage de Monsieur Ratapoil Spectacle jeune public Chartres

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Un récit foisonnant d’images insolites, de personnages attachants, de rencontres furtives et d’aventures fantastiques ! Par le Théâtre de la Valise.

À partir de 5 ans. .

English :

A tale teeming with unusual images, endearing characters, furtive encounters and fantastic adventures! By Théâtre de la Valise.

German :

Eine Geschichte voller ungewöhnlicher Bilder, liebenswerter Charaktere, flüchtiger Begegnungen und fantastischer Abenteuer! Vom Théâtre de la Valise.

Italiano :

Un racconto ricco di immagini insolite, personaggi accattivanti, incontri furtivi e avventure fantastiche! A cura del Théâtre de la Valise.

Espanol :

Una historia llena de imágenes insólitas, personajes entrañables, encuentros furtivos y aventuras fantásticas Por el Théâtre de la Valise.

