Le voyage de Rome Festival de Lanvellec Perros-Guirec

Le jeune Marc-Antoine Charpentier passe trois ans à Rome où il se forme auprès de Giacomo Carissimi, côtoie Alessandro Scarlatti ou Paolo Lorenzani. Sa musique en portera toujours des traces, ce que certains ne manqueront pas de lui reprocher… Sous la direction de Gabriel Rignol, les 8 chanteurs et 8 musiciens de l’ensemble La Nébuleuse nous proposent un programme comprenant Plorate le sublime chœur final du Jephté de Carissimi et quelques-unes des plus belles pages sacrées de Charpentier comme les Litanies de la Vierge ou le Miserere . .

