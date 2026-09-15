Le Voyage de Sidirann Espace Noriac salle haute Limoges
jeudi 14 janvier 2027 · Espace Noriac salle haute · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Le Voyage de Sidirann
Espace Noriac salle haute 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-14 20:30:00
fin : 2027-01-14 21:45:00
Date(s) :
2027-01-14
Gaspard Guerre, batteur, compositeur, explorateur des esthétiques Jazz, Rock et musiques électroniques parmi lesquelles son esprit d’ouverture fait merveille. Avec le « Voyage de Sidirann », il nous livre ici un conte « Musical Fantastique » mêlant quartet jazz et poésie. Un projet hybride, genre de « Conte Opéra » qui nous plonge dans l’histoire de Sidirann, un personnage inspirant, à la recherche de la paix et de l’équilibre. Gaspard Guerre, militant du Monde libre, du Monde beau et fraternel, ou sa sensibilité va nous transporter encore très loin avec Sidirann. Renseignements et réservation par téléphone ou par mail. .
Espace Noriac salle haute 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 61 90 98 balancetanote@outlook.fr
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English : Le Voyage de Sidirann
L’événement Le Voyage de Sidirann Limoges a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Limoges Métropole
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