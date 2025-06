LE VOYAGE DE WOLFGANG – CONSERVATOIRE CAMILLE-SAINT-SAENS Dieppe

LE VOYAGE DE WOLFGANG Début : 2025-08-02 à 11:00. Tarif : – euros.

Il y a longtemps, très longtemps, le monde était tout nu ! Spectacle pour voix, accordéon et viole de gambe, Le Voyage de Wolfgang conte l’histoire d’un enfant, fils du soleil et de la lune, qui part à la découverte du monde. Cet enfant, c’est Wolfgang ; au fil des saisons, traversant la nature, ses espoirs, ses doutes et ses joies seront dits par sa musique intérieure. De la Flûte enchantée à Cosi fan Tutte en passant par la Petite musique de nuit et la Marche turque, Le Voyage de Wolfgang est un véritable voyage à travers la musique de Mozart.Conte lyrique à partir de 6 ans.

CONSERVATOIRE CAMILLE-SAINT-SAENS 63 RUE DE LA BARRE 76200 Dieppe 76