« Le voyage des plantes », balade botanique et historique Jardin extraordinaire, Nantes Nantes samedi 20 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 16:30 – 18:00

Gratuit : non Réservation obligatoire (jauge limitée) / Participation à prix libre et consciente (suggéré 10€) Réservation obligatoire (jauge limitée)Participation à prix libre et consciente (suggéré 10€) Tout public, Etudiant, Adulte, Senior, En famille – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

D’où viennent ces arbres, ces plantes qui nous semblent si familiers ? Comment sont-ils arrivés jusqu’à nous ?Du Jardin extraordinaire aux belvédères de la Butte Ste Anne en passant par le square Schwob, laissez-vous guider par Olivia, médiatrice nature, dans une balade botanique atypique par-delà les mers et les océans pour remonter le fil du voyage des plantes et réveiller aussi la mémoire de celles et ceux qui ont fait de nos villes des jardins exotiques.+ Dégustation de boisson faite maison offerte INFORMATIONS : Durée : 1h30 / parcours avec dénivelé et escaliers Public : adultes – enfants à partir de 8 ans Sur réservation – Lieu de rdv communiqué à la confirmation – Proposé par Les Balades d’Olivia • www.lesbaladesdolivia.fr

Jardin extraordinaire, Nantes Nantes 44000

0679818516