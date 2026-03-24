LE VOYAGE DES P’TITES Z’OREILLES PAR LA CIE LA GAMME Bédarieux
LE VOYAGE DES P’TITES Z’OREILLES PAR LA CIE LA GAMME Bédarieux mercredi 15 avril 2026.
LE VOYAGE DES P’TITES Z’OREILLES PAR LA CIE LA GAMME
1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Semaine de la petite enfance Le voyage des P’tites Z’oreilles par la Cie La Gamme, production déléguée je dis bravo .
Mercredi 15 avril Espace culture et jeunesse MAJIC Grand Orb à Bédarieux, 1 avenue Abbé Tarroux
11h Durée 30 minutes, à partir de 6 mois.
Tarifs Gratuit, sur réservation
Info, réservation 07 88 29 72 47 ou rpe@grandorb.fr
Semaine de la petite enfance Le voyage des P’tites Z’oreilles par la Cie La Gamme, production déléguée je dis bravo .
Mercredi 15 avril Espace culture et jeunesse MAJIC Grand Orb à Bédarieux, 1 avenue Abbé Tarroux
11h
Tarifs Gratuit, sur réservation
Contact d’information ou de réservation (tel ou mail) Animatrice du RPE 07 88 29 72 47 ou rpe@grandorb.fr
Présentation Un voyage sonore et visuel pour très petites oreilles dans les bruits et les images du monde… Jeux de doigts, chansons et comptines se succèdent.
Durée 30 minutes, à partir de 6 mois. .
1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 88 29 72 47 rpe@grandorb.fr
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English : LE VOYAGE DES P’TITES Z’OREILLES PAR LA CIE LA GAMME
Semaine de la petite enfance: Le voyage des P?tites Z?oreilles by Cie La Gamme, delegated production je dis bravo .
Wednesday April 15 Espace culture et jeunesse MAJIC Grand Orb in Bédarieux, 1 avenue Abbé Tarroux
11 a.m. Duration 30 minutes, from 6 months.
Price: Free, on reservation
Info, booking: 07 88 29 72 47 or rpe@grandorb.fr
L’événement LE VOYAGE DES P’TITES Z’OREILLES PAR LA CIE LA GAMME Bédarieux a été mis à jour le 2026-03-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB