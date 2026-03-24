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LE VOYAGE DES P’TITES Z’OREILLES PAR LA CIE LA GAMME Bédarieux

LE VOYAGE DES P’TITES Z’OREILLES PAR LA CIE LA GAMME Bédarieux mercredi 15 avril 2026.

Adresse : 1 Avenue Abbé Tarroux

Ville : 34600 Bédarieux

Département : Hérault

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Tarif :

LE VOYAGE DES P’TITES Z’OREILLES PAR LA CIE LA GAMME

1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15

Date(s) :
2026-04-15

Semaine de la petite enfance Le voyage des P’tites Z’oreilles par la Cie La Gamme, production déléguée je dis bravo .
Mercredi 15 avril Espace culture et jeunesse MAJIC Grand Orb à Bédarieux, 1 avenue Abbé Tarroux
11h Durée 30 minutes, à partir de 6 mois.
Tarifs Gratuit, sur réservation
Info, réservation 07 88 29 72 47 ou rpe@grandorb.fr
Semaine de la petite enfance Le voyage des P’tites Z’oreilles par la Cie La Gamme, production déléguée je dis bravo .

Mercredi 15 avril Espace culture et jeunesse MAJIC Grand Orb à Bédarieux, 1 avenue Abbé Tarroux
11h
Tarifs Gratuit, sur réservation
Contact d’information ou de réservation (tel ou mail) Animatrice du RPE 07 88 29 72 47 ou rpe@grandorb.fr

Présentation Un voyage sonore et visuel pour très petites oreilles dans les bruits et les images du monde… Jeux de doigts, chansons et comptines se succèdent.

Durée 30 minutes, à partir de 6 mois.   .

1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 88 29 72 47  rpe@grandorb.fr

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English : LE VOYAGE DES P’TITES Z’OREILLES PAR LA CIE LA GAMME

Semaine de la petite enfance: Le voyage des P?tites Z?oreilles by Cie La Gamme, delegated production je dis bravo .
Wednesday April 15 Espace culture et jeunesse MAJIC Grand Orb in Bédarieux, 1 avenue Abbé Tarroux
11 a.m. Duration 30 minutes, from 6 months.
Price: Free, on reservation
Info, booking: 07 88 29 72 47 or rpe@grandorb.fr

L’événement LE VOYAGE DES P’TITES Z’OREILLES PAR LA CIE LA GAMME Bédarieux a été mis à jour le 2026-03-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB