LE VOYAGE DES P’TITES Z’OREILLES PAR LA CIE LA GAMME

1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Semaine de la petite enfance Le voyage des P’tites Z’oreilles par la Cie La Gamme, production déléguée je dis bravo .

Mercredi 15 avril Espace culture et jeunesse MAJIC Grand Orb à Bédarieux, 1 avenue Abbé Tarroux

11h Durée 30 minutes, à partir de 6 mois.

Tarifs Gratuit, sur réservation

Info, réservation 07 88 29 72 47 ou rpe@grandorb.fr

Semaine de la petite enfance Le voyage des P’tites Z’oreilles par la Cie La Gamme, production déléguée je dis bravo .

Mercredi 15 avril Espace culture et jeunesse MAJIC Grand Orb à Bédarieux, 1 avenue Abbé Tarroux

11h

Tarifs Gratuit, sur réservation

Contact d’information ou de réservation (tel ou mail) Animatrice du RPE 07 88 29 72 47 ou rpe@grandorb.fr

Présentation Un voyage sonore et visuel pour très petites oreilles dans les bruits et les images du monde… Jeux de doigts, chansons et comptines se succèdent.

Durée 30 minutes, à partir de 6 mois. .

1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 88 29 72 47 rpe@grandorb.fr

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English : LE VOYAGE DES P’TITES Z’OREILLES PAR LA CIE LA GAMME

Semaine de la petite enfance: Le voyage des P?tites Z?oreilles by Cie La Gamme, delegated production je dis bravo .

Wednesday April 15 Espace culture et jeunesse MAJIC Grand Orb in Bédarieux, 1 avenue Abbé Tarroux

11 a.m. Duration 30 minutes, from 6 months.

Price: Free, on reservation

Info, booking: 07 88 29 72 47 or rpe@grandorb.fr

L’événement LE VOYAGE DES P’TITES Z’OREILLES PAR LA CIE LA GAMME Bédarieux a été mis à jour le 2026-03-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB