Le Voyage d’Hipollène Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

Le Voyage d’Hipollène Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris samedi 22 novembre 2025.

Accompagnée de marionnettes et de jeux d’ombres, la jeune Hipollène part pour un voyage initiatique au cœur de l’Arbre sans fin, à la découverte de ses racines et du monde qui l’entoure. Une aventure poétique et émouvante pour petits et grands.

A partir de 8 ans.

Sur réservation à partir du 24 octobre.

Laissez-vous emporter par le Voyage d’Hipollène, une lecture animée qui donne vie à l’œuvre de Claude Ponti.

Le samedi 22 novembre 2025

de 15h00 à 15h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-22T16:00:00+01:00

fin : 2025-11-22T16:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-22T15:00:00+02:00_2025-11-22T15:30:00+02:00

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris

+33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://www.facebook.com/BibArkoun https://www.facebook.com/BibArkoun