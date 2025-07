Le Voyage d’hiver Théâtre du Vieux Saint-Étienne Rennes

Le Voyage d’hiver Théâtre du Vieux Saint-Étienne Rennes 19 – 21 septembre Ille-et-Vilaine

Tarif unique 34€ | Carte Sortir ! 5€

Schubert résonne au Théâtre du Vieux Saint-Étienne grâce à trois enfants terribles et surdoués : Victoire Bunel, Jean-Christophe Lanièce et Romain Louveau. Une expérience captivante.

Partager la sublime musique de Schubert dans un lieu plein de mystère – le Théâtre du Vieux Saint-Étienne – c’est l’expérience captivante qu’offrent trois enfants terribles et surdoués de la nouvelle génération lyrique : la mezzo-soprano Victoire Bunel, le baryton Jean-Christophe Lanièce et le pianiste Romain Louveau.

**Présentation**

Dernier grand cycle de lieder composé par Schubert un an avant sa mort, Le Voyage d’hiver s’appuie sur 24 poèmes mélancoliques de Wilhelm Müller. Prenant la forme d’un dialogue amoureux entre deux personnages qui regardent ensemble leur amour passé et se répondent avec émotion, leur trio offre aujourd’hui l’une des plus belles et des plus émouvantes interprétations du chef-d’œuvre du compositeur.

_Dans le cadre des Journées européennes du Matrimoine et du Patrimoine_

[Accéder à la billetterie](https://www.opera-rennes.fr/fr/evenement/le-voyage-dhiver)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-19T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-21T17:15:00.000+02:00

Théâtre du Vieux Saint-Étienne Théâtre du Vieux Saint-Étienne Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine